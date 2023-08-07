Galatarasay'ın Play-off rakibi hangi takım?
Zalgiris karışında almış olduğu 3-2'lik galibiyetin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, bu turu geçememesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turuna düşecek. Futbolseverler play-off turunda temsilcimiz Galatasaray'ın karşısında hangi takının olduğuna dair araştırmalara başladılar. Konu ile ilgili olarak detaylar haberimizde...
Temsilcimiz Galatasaray'ın Zalgiris karşısında almış olduğu galibiyetler ile UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Ljubljana ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı takımın bu turu geçememesi durumunda play-offlarda muhtemel rakibi merak ediliyor.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Yapılan kura çekimi ile bereber temsilcimiz Galatasaray'ın play-off rakibi belli oldu. İşte, detaylar...
GALATASARAY'IN PLAY-OFF'LARDA RAKİP KİM OLACAK?
Sarı kırmızılıların Ljubljana ile yapılacak olan maçı kaybetmesi durumunda olası rakibi Karabağ-Helsinki eşleşmesinin kazananı olacak
PLAY-OFF'LAR NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi play-off turunda da ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.