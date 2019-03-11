Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u evinde Feghouli, Onyekuru (2), Ndiaye ve Diagne'nin golleriyle 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı.

Galatasaray, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 7 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.