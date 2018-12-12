UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya sahasında 3-2 yenilen Galatasaray, grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Sarı-kırmızılılar son 12 resmi maçının sadece 2'sinde galip gelebildi. Galatasaray bu karşılaşmalardan 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı.

Bu dönemde Süper Lig'de sadece Kayserispor maçını kazanan Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalıp, Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş'a yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Schalke 04 ile evinde berabere kalan sarı-kırmızılı takım, Alman ekibine deplasmanda mağlup oldu. Galatasaray, bu kulvarda Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda ve Porto'ya ise sahasında kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Keçiörengücü ile yaptığı maçı kazandı.

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