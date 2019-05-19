Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesine sahne olacak bu maç, 19 Mayıs'ın yıldönümünde oynanacak. Sarı-kırmızılıların 19 Mayıs'ta oynadığı maçlardaki istatistiği ise dikkatleri çekiyor!

Opta'ya göre Galatasaray, Süper Lig'de üç sezondur 19 Mayıs tarihinde oynadığı maçların hepsini kazandı! Sarı-kırmızılılar son üç sezonda 19 Mayıs'larda 9 puan toplarken bu mücadelelerin hiçbirinde gol yemedi!

19 Mayıs 2016'da Kayserispor'la karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

19 Mayıs 2017'de Osmanlıspor'la mücadele eden Galatasaray sahadan 2-0'lık zaferle ayrılmayı başardı.

19 Mayıs 2019'da ise şampiyonluk haftasında Göztepe'ye konuk olan Fatih Terim ve öğrencileri, Gomis'in golüyle Göztepe'yi 1-0 mağlup etti ve 21. şampiyonluğunu ilan etti!