Galatasaray 2. dakikada penaltı kazandı!
Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin 2. dakikasında penaltı kazandı.
Giriş: 22.12.2024 - 16:18 Güncelleme: 22.12.2024 - 16:18
Galatasaray, Kayserispor maçının 2. dakikasında penaltı kazandı.
Hakem Mehmet Türkmen, sarı kırmızılıların atağında Jakobs'un ortasında Attamah'ın eliyle oynadığını tespit etti. VAR hakemi Bülent Birincioğlu, yaklaşık 1 dakikalık incelemenin ardından penaltının kullanılmasını istedi.
Topun başına geçen Victor Osimhen, 4. dakikada Galatasaray'ı öne geçirdi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ