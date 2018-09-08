Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Galatasaray, İsmail Çipe (Dk. 74 Batuhan Şen), Mariano (Dk. 46 Ahmet Çalık), Rodrigues (Dk. 80 Serkan Sefil), Selçuk İnan (Dk. 57 Mikail Okyar), Sinan Gümüş (Dk. 46 Eren Derdiyok), Donk, Ndiaye (Dk. 65 Metehan Mertöz), Fernando (Dk. 46 Celil Yüksel), Ozan Kabak, Yuto Nagatomo ve Muğdat Çelik kadrosuyla mücadele etti.

Galatasaray'ın gollerini 11. ve 34. dakikada Muğdat Çelik kaydetti. İstanbulspor'un tek golü ise karşılaşmanın 64. dakikasında Şiyar Kepir'den geldi.

Sol ayak altında ödemi bulunan Maicon mücadelede yer almazken, günü tedavi ve özel program dahilinde çalışarak geçirdi.

Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından pazartesi günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.

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