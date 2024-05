Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta!

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi. Galatasaray, son haftada yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.

Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek.

Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.