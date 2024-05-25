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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta!

        Galatasaray, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alabilmek için yarın sahaya çıkacak. TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek. Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 24. kez zafer turu atacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 12:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 12:21
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        Aslan, 24. şampiyonluğa bir puan uzaklıkta!
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        Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu alabilmek için sahaya çıkacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 38. ve son haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde çok büyük bir avantajla lider girdi. Galatasaray, son haftada yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. "Cimbom"a şampiyonluk için 1 puan alması yetecek.

        Galatasaray, mutlu sona ulaşması durumunda 66. sezonu oynanan ligde 24. kez şampiyonluğa ulaşacak. Ligde en fazla şampiyon olan takım konumundaki sarı-kırmızılılar, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin (19) 5 şampiyonluk önüne geçecek.

        BEŞİNCİ YILDIZA BİR ADIM KALACAK

        Galatasaray, bu sezon ipi önde göğüslemesi durumunda formasına 5. yıldızı takmaya çok yaklaşacak.

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        Formasında 4 yıldız taşıma hakkına sahip tek takım olmayı sürdüren sarı-kırmızılılar, bu sezon da şampiyon olursa 24. kez zafer turu atacak.

        "Cimbom"un beşinci yıldızı kazanmasına bir şampiyonluk kalacak.

        ŞAMPİYONLUKLAR

        Galatasaray'ın ligde elde ettiği şampiyonluklar ve sezonlara göre dağılımı şöyle:

        Sezon Şampiyon Teknik Direktör
        1961-62 Galatasaray Gündüz Kılıç
        1962-63 Galatasaray Gündüz Kılıç
        1968-69 Galatasaray Toma Kaleperovic
        1970-71 Galatasaray Brian Birch
        1971-72 Galatasaray Brian Birch
        1972-73 Galatasaray Brian Birch
        1986-87 Galatasaray Jupp Derwall
        1987-88 Galatasaray Mustafa Denizli
        1992-93 Galatasaray Karl Heinz Feldkamp
        1993-94 Galatasaray Rainer Hollmann
        1996-97 Galatasaray Fatih Terim
        1997-98 Galatasaray Fatih Terim
        1998-99 Galatasaray Fatih Terim
        1999-00 Galatasaray Fatih Terim
        2001-02 Galatasaray Mircea Lucescu
        2005-06 Galatasaray Erik Gerets
        2007-08 Galatasaray Cevat Güler
        2011-12 Galatasaray Fatih Terim
        2012-13 Galatasaray Fatih Terim
        2014-15 Galatasaray Hamza Hamzaoğlu
        2017-18 Galatasaray Fatih Terim
        2018-19 Galatasaray Fatih Terim
        2022-23 Galatasaray Okan Buruk

        OKAN BURUK KİŞİSEL MÜZESİNE BİR KUPA DAHA EKLEMENİN PEŞİNDE

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 3. kez şampiyon olmaya çok yakın.

        Daha önce İstanbul Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, geçen sezon Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı. Tecrübeli teknik adam, yarınki maçtan 1 puanla ayrılmaları halinde üst üste 2, toplamda da 3. kez zafer yaşayacak.

        Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (2) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırırsa toplam şampiyonluk sayısını 10'a yükseltecek.

        SEKİZ FUTBOLCUNUN İLK ŞAMPİYONLUK HEYECANI

        Galatasaray'ın, yarın Konya'dan mutlu dönmesi durumunda kadroda bu sezon Süper Lig'de süre alan oyuncular arasından 8'i üst lig düzeyinde ilk kez şampiyonluk yaşayacak.

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        Yıllarca İngiltere'de üst düzey futbol oynayan Wilfried Zaha ile Almanya Milli Takımı'na kadar yükselen bir kariyere sahip Kerem Demirbay ile Derrick Köhn, Carlos Vinicius, Eyüp Aydın, altyapıdan çıkan Ali Turap Bülbül, Efe Akman ve Baran Demiroğlu, kariyerlerinde ilk kez şampiyonluk apoletini takacak.

        KASASINI DOLDURACAK

        Galatasaray, elde ettiği şampiyonlukla yaklaşık 240 milyon lira geliri kasasına koyacak.

        Sarı-kırmızılı ekip, 38 milyon 30 bin lira lige katılım, 23 şampiyonluğu karşılığında 77 milyon 625 bin lira da "şampiyonlar payı" bedeli elde etti.

        Süper Lig'de 37 hafta sonunda 32 galibiyet, 3 beraberliği bulunan Galatasaray, performans primi olarak ise 83 milyon 348 bin lira kazandı. "Cimbom" şampiyonluğu garantilemesinin ardından 39,8 milyon liralık primin de sahibi olacak.

        Böylelikle Galatasaray'ın bu sezonki yayın havuzundan geliri 238 milyon 803 bin lirayı bulacak.

        Yayın bedelinde federasyon ve alt ligler payı çıktıktan sonra kalan miktardan kulüplere belli kriterlere göre ödeme yapılıyor. Buna göre lige katılım payı olarak 38 milyon 30 bin lira, daha önce yaşanan her şampiyonluk için 3 milyon 375 bin lira, her galibiyet için 2 milyon 488 bin, her beraberlik için ise galibiyet priminin yarısı ödeniyor.

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