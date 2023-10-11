Galatasaray, 5 aylık dönemde 219 milyon TL kar etti
Galatasaray Spor Kulübü, 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde 219 milyon TL kar etti
Giriş: 11.10.2023 - 17:34 Güncelleme: 11.10.2023 - 17:34
Galatasaray Divan Kurulu ekim ayı olağan toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda yapıldı.
Toplantıda mali konularla ilgili Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, sunum yaptı. Sarıkaya, kulübün 1 Ocak-31 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki 5 aylık dönemde 219 milyon TL kar ettiğini söyledi.