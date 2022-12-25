Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'u 2-1 yenerek liderliği Fenerbahçe'den devraldı. Sarı-Kırmızılılar, 662 gün aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    Galatasaray Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u mağlup ederek 662 gün aradan sonra liderlik koltuğuna oturdu. 
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    Nef Stadı'nda 40 bin 935 taraftar önünde yapılan maça iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, girdiği birçok pozisyondan yararlanamadı. Aradığı golü 15. dakikada Bafetimbi Gomis ile bulan Galatasaray, 37. dakikada aynı oyuncu ile farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı 2-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    İkinci yarıda takımlar, uzun süre net gol pozisyonuna girmekte zorlandı. İstanbulspor, maçın 82. dakikasında Mehmet Yeşil'in kaydettiği golle farkı bire indirdi. Son dakikalarda Galatasaray kalesinde baskı kuran sarı-siyahlılar, aradığı golü bulamadı. Sahasından çıkmakta zorlanan sarı-kırmızılılar ise üstünlüğünü korudu ve maçtan 2-1 galip ayrıldı.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    LİGDE 662 GÜN ARADAN SONRA LİDERLİK KOLTUĞUNDA

    Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de 661 gün sonra liderlik koltuğuna oturdu.

    Ligde son olarak 2020-2021 sezonunun 28. haftasını Beşiktaş'ın önünde averajla lider kapatan Galatasaray, 66 maç haftası ve 661 gün sonra ilk kez bir haftayı lider tamamladı.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 5 MAÇA ÇIKTI

    Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

    Ligde son mağlubiyetini 10. haftada deplasmanda Yukatel Kayserispor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılılar, 11. haftada Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalırken, sonraki karşılaşmalarda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0, Beşiktaş'ı 2-1, Medipol Başakşehir'i 7-0 mağlup etti.

    Son olarak İstanbulspor'u 2-1 ile geçen Galatasaray, kazandığı son 4 maçta 13 gol atarken sadece 2 gol yedi.

    Galatasaray, bu süreçte 3 de Ziraat Türkiye Kupası maçını kazanarak resmi müsabakalarda 8 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    GOMİS, LİGDE 6 GOLE ULAŞTI

    Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, bu sezon Süper Lig'de 6. kez ağları sarstı.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    İlk 6 haftada 4 kez gol sevinci yaşayarak sarı-kırmızılı ekibin sezona iyi başlamasında büyük rol oynayan 37 yaşındaki santrfor, İstanbulspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki 6. golünü kaydetti.
  • Galatasaray 662 gün aradan sonra lider!

    Gomis, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını toplamda 8'e yükseltti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.