Süper Lig'de Trabzonspor'un "Dozer" lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonunun ilk maçında ligin yeni ekibi Yukatel Denizlispor, son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
Lig tarihindeki açılış maçlarında 12. yenilgisini yaşayan Galatasaray, 2011-2012 sezonundan sonra ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2019-2020 sezonuna kadar ilk hafta maçlarında 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.
Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım olarak oynadığı 25 ilk hafta maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.
Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, 9. kez gol sevinci yaşayamadı.
Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise 2011-2012'nin ardından ikinci kez gol atamadan lige başladı.
Cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmemişti.
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