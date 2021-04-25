Galatasaray: 70 - Nesibe Aydın: 68
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Ahmet Tatlıcı, Tunçtan Durmuşcan, Halil Erkoç
Galatasaray: Asena Yalçın 3, Meltem Yıldızhan, Pelin Derya Bilgiç 11, Steinberga 14, Holingsvorth 17, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Prints 16, Russell 7, Hruscakova 2
Nesibe Aydın: Snytsina 25, Merve Uygül 3, Büşra Akgün 8, Peddy 13, Hebard 11, Hülya Çoklar 2, Simon 6
1. Periyot: 9-26
Devre: 34-30
3. Periyot: 49-51
Beş faulle çıkan: 39.55 Asena Yalçın (Galatasaray)
Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, seride durumu 1-1'e getirdi. Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği serinin üçüncü müsabakası, 28 Nisan Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.
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