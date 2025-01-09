Galatasaray: 77 - LDLC Asvel Feminin: 72 | MAÇ SONUCU
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımını 77-72 yendi.
Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Asvel Feminin'i 77-72 mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Alessandro Percivalle (İtalya)
Galatasaray: Gökşen Fitik 12, Zandalasini, Li 10, Fraser 16, Vanloo 13, Ayşegül Günay 2, Park 10, Steinberga 9, Meltem Yıldızhan 5, Ayşe Cora, Derin Erdoğan
LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 3, Pasa 5, Quevedo 16, Risacher 3, Malonga 12, Harris 23, Lucet 3 Elenga
1. Periyot: 18-25
Devre: 34-39
3. Periyot: 52-60
4. Periyot: 77-72