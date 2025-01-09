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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray: 77 - LDLC Asvel Feminin: 72 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Galatasaray: 77 - LDLC Asvel Feminin: 72 | MAÇ SONUCU

        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımını 77-72 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 22:09 Güncelleme: 09.01.2025 - 22:09
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        Galatasaray ilk maçta galip!
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        Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Asvel Feminin'i 77-72 mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Nemanja Ninkovic (Sırbistan), Suzana Vujicic (Karadağ), Alessandro Percivalle (İtalya)

        Galatasaray: Gökşen Fitik 12, Zandalasini, Li 10, Fraser 16, Vanloo 13, Ayşegül Günay 2, Park 10, Steinberga 9, Meltem Yıldızhan 5, Ayşe Cora, Derin Erdoğan

        LDLC Asvel Feminin: Wojta 7, Jocyte 3, Pasa 5, Quevedo 16, Risacher 3, Malonga 12, Harris 23, Lucet 3 Elenga

        1. Periyot: 18-25

        Devre: 34-39

        3. Periyot: 52-60

        4. Periyot: 77-72

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