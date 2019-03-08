Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen yemeğe, futbolcuların, idari ve teknik ekip ile tesis çalışanlarının eşleri katıldı.

Fatih Terim'in günün anlamına ilişkin konuşmasıyla başlayan organizasyonda yemek servisi futbolcular tarafından yapılırken, Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın eşi Patricia'nın doğum günü için de pasta kesildi.

Gün anısına futbolcu ve çalışanların eşlerine forma hediye edildi. Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.