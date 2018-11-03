Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray sahasında Pınar Karşıyaka'yı 81-71 mağlup ederek bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı. Maçın en skorer ismi 19 sayıyla Pınar Karşıyaka'dan Assem Marei oldu.

GALATASARAY: 81 - PINAR KARŞIYAKA: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ozan Çakar, Ali Köseoğlu

Galatasaray: Göksenin Köksal 8, Harrison 10, Heyes 13, Webster 17, Auguste 15, Caner, Ege 2, Erol Can 5, Can 2, Arapovic 9

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

Pınar Karşıyaka: İlkan 7, Tayfun 3, Walker 2, Marei 19, Henry 17, Akif, Berk 11, Gailius 12, Chatman

Başantrenör: Özhan Çıvgın

1. periyot: 23-21 (Galatasaray lehine)

Devre: 51-38 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 67-51 (Galatasaray lehine)

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