Karşılaşmada Williams'la pota altından sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşısında Göksenin Köskal ile Hayes'le boyalı alandan basketler bulan Galatasaray, 6. dakikayı 14-12 üstün geçti. Eldridge ve Gibson'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla konuk ekip, ilk çeyreği 27-25 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan ve boyalı alandan arka arkaya sayılar üreten Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Berkay Candan'ın üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 28-38. Auguste'nin pota altından Can Korkmaz'ın dış atışlardan kaydettiği sayılarla 11-0'lık seri yakalayan sarı-kırmızılı ekip, 17. dakikada öne (39-38) geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı 45-45'lik eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıya Harrison'un sayılarıyla 6-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 26. dakikada farkı 8 sayıya (58-50) taşıdı. Çeyreğin kalan bölümü karşılıklı sayılarla geçilirken, sarı-kırmızılı ekip, Hayes ve Klobucar'ın pota altından kaydettiği sayılarla final periyoduna 71-64 üstün girdi.
Son çeyrek karşılık sayılarla başladı. Eldridge ile arka arkaya sayılar bulan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'a Hayes'in iç ve dış atışlardan kaydettiği basketlerle karşılık veren Galatasaray, 34. dakikada farkı çift hanelere (82-72) taşıdı. Galatasaray, Klobucar'ın dış atışlardan Harrison'un boyalı alandan ürettiği basketlerle skor üstünlüğünü korudu ve sahadan 93-85 galip ayrıldı.
BAŞKAN CENGİZ MÜSABAKAYI TAKİP ETTİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol maçında sarı-kırmızılı ekibi yalnız bırakmadı.
Müsabakayı locadan takip eden Cengiz, sarı-kırmızılı taraftarlarla fotoğraf çektirdi.
GALATASARAY: 93 - AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: 85
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Kaan Büyükçil, Semih Vural
Galatasaray: Klobucar 13, Göksenin Köksal 13, Harrison 14, Hayes 27, Auguste 18, Ayberk Olmaz, Caner Erdeniz 3, Erol Can Çinko 2, Can Korkmaz 3, Arapovic
Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: Gibson 8, Hayes 20, Eldridge 13, Tiby 12, Williams 24, Berkay Candan 7, Mükremin Deniz Kılıçlı, Kerem Özkan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal 1
1. Periyot: 25-27
Devre: 45-45
3. Periyot: 71-64
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