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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı müjdesi!

        Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Galatasaray'da bir süredir bireysel çalışan Abdülkerim Bardakcı takımla çalıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 20:49 Güncelleme: 14.03.2024 - 20:49
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        Galatasaray'a Abdülkerim müjdesi!
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        Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan idman, top çalma çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda gerçekleşen çift kale maçla sona erdi.

        Sakatlığı geçen Abdülkerim Bardakcı, antrenmanın tamamında takımla çalıştığı bildirildi.

        Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarına devam edecek.

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