Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir grupta olmamasına rağmen ilk 2 dışında kalan Galatasaray, Gomis'i satmanın bedelini ödedi. Avrupa'da son 4 maçta gol atamayan sarı-kırmızılı takımın ihtiyacını Fatih Terim birinci ağızdan dile getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre Fatih Terim, 2-0 kaybettikleri Lokomotiv Moskova maçının ardından "Ocak ayındaki transfer dönemi bizim için çok şeyi belirleyecek. Bir defa bitirici noktasında etkimiz yok, onu halletmemiz lazım" diyerek işareti verdi.
BEDAVAYA GETİRMEK İSTİYOR
Aslan'ın ara transfer listesinde ilk sıraya yazılan golcünün ismine ulaşıldı: Leandro Damiao! Sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Brezilyalı forveti, devre arasında kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Damiao, bu sezon İnternacional formasıyla çıktığı 26 maçta 10 gole imzasını koydu. Damiao için bonservis bedeli ödemek istemeyen Galatasaraylı yetkililer, oyuncuyu Brezilya'dan bedavaya getirmeye çalışıyor. Bonservisi Santos'ta olan Damiao kiralık olarak İnternacional'de oynuyor.
LEANDRO DAMİAO KİMDİR?
İnternacional forması ile Brezilya Seria A'da 26 maçta 10 gol atıp, 3 asist yapan 29'luk oyuncu, geçtiğimiz sezon Flamengo formasını giymiş ve ligde 7 maçta 3 gol atmıştı. Avrupa'da sadece Real Betis ile sahaya çıkan isim burada da ancak 3 maçta 131 dakika süre aldı.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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