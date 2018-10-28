Geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerle şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in satılmasının ardından UEFA ile yapılan Finansal Fair Play (FFP) anlaşması yüzünden yerini dolduramayan Galatasaray yönetimi, devre arası için dört koldan golcü arıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre Santrfor transferi için taraftarlara söz veren Başkan Mustafa Cengiz çalışmaları yakından takip ederken, sarı-kırmızılı kulübe bonservisi elinde olan Lacina Traore önerildi. 2.03 boyundaki Fildişili forvetin menajerleri Alfred Obrou ve Feridun Şal'ın Galatasaraylı yetkililerle görüştüğü öğrenildi.

TERİM'İN CEVABI BEKLENİYOR

Geçen sezonu Fransa'da Amiens forması ile tamamlayan Traore yazın hiçbir kulüple anlaşamadı.

Son takımında 18 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu, ağları havalandıramadı. Traore için Terim'in görüşünün sorulduğu kaydedildi.

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