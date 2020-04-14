"Her şey çok karanlıktı"

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen arada tüm külüpler gibi ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray maaş indirimi konusunda bir isimden daha olumlu yanıt aldı. Radamel Falcao ile yapılan görüşmelerde 1.5 milyon Euro'luk indirim için söz alan yönetim, Younes Belhanda ile de el sıkıştı.

2021'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Fas basınından “lomazoma.com” sitesi, G.Saray’dan senelik 3 milyon 350 bin euro alan Belhanda’nın maaşında indirim yapılmasına olumlu baktığını yazdı. 2021’e kadar mukavelesi bulunan oyuncunun parasının 1.5 milyon Euro düşürülmesi bekleniyor.