Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber geldi. Sarı-kırmızılıların Hatayspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta sakatlanan Davinson Sanchez'in sağ üst arka adalesinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi.

Tedavisine başlanan Kolombiyalı savunmacının en az hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.