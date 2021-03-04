Galatasaray'a disiplin sevki şoku

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı sportmenliği aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak; ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yufus Günay ise MKE Ankaragücü maçı sonrası basın mensuplarına yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamalar gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK´ya sevk edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılılarda golcü oyuncu Mostafa Mohamed de MKE Ankaragücü maçında kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK´ya sevk edildi.