DHA

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e ara verilmeden önce derbide Beşiktaş ile sahasında golsüz berabere kalan ve 50 puanla 3'üncü sırada bulunan Galatasaray'da tek hedef, lige 3 puanla dönmek. Lider Trabzonspor'un 3 puan gerisinde yer alan sarı-kırmızılılar, 27'nci hafta maçında Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Çaykur Didi Stadı'nda pazar günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak, dördüncü hakem olarak ise Turgut Doman görev yapacak.

Bir ayı aşkın süredir saha çalışmalarını gerçekleştiren Fatih terim'in öğrencileri, fiziksel olarak büyük yol katetti. Son antrenmanlarda taktik ağırlıklı çalışmaya başlayan Galatasaray, Rize'yi kontrollü oyun, hızlı ve organize hücumlar, ayrıca önde baskıyla devirmeyi hedefliyor.

8 ÇARPI 3 EŞİTTİR 23!

15 Mart'tan sonra ilk defa Süper Lig'de bir maça çıkacak Galatasaray, kalan 8 haftalık periyoda çok iyi giriş yapmak istiyor. Sarı-kırmızılıların amacı 8 maçın hepsini kazanıp 23'üncü şampiyonluğa uzanmak. Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesi Marcao'nun sakatlanması teknik heyetin planlarını ve takım kurgusun bozarken, Fatih Terim, A planı olarak Ahmet Çalık'ı, B planı olarak Lemina'yı Brezilyalı stoperin yerine çekmeyi düşünüyor.

5 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Rizespor maçı öncesi Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano, Seri ve Adem Büyük ceza sınırında bulunan isimler. Bu futbolcular Rize karşısında sarı kart görürse Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle: Muslera - Mariano, Donk, Ahmet, Saracchi - Lemina, Seri - Feghouli, Belhanda, Onyekuru - Falcao