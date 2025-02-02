Galatasaray'a Gaziantep'te coşkulu karşılama!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Galatasaray kafilesine, sarı-kırmızı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son çalışmanın ardından özel uçakla İstanbul'dan, Gaziantep'e geldi.
Gaziantep Havalimanı'nda sarı-kırmızılıları, çok sayıda taraftar karşılarken, futbolcular ve teknik heyete tezahürat ve meşalelerle sevgi gösterisinde bulundu. Coşkulu karşılamanın ardından takım otobüsüne kafile daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, İsmail Jakobs ve Victor Nelsson yer almadı.