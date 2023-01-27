TARAFTARLARDAN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Taraftarlardan Gizem Topkaraoğlu, "Galatasaray bizim için aşk. Hayatımızın anlamı. Her zaman takımımızın arkasındayız. Büyük bir başarı elde edeceğimize inanıyorum. Şampiyonluk bizim bu yıl" derken; Hüseyin Yılmaz ise "Galatasaray için canımı veririm. Galatasaray´ı çok seviyorum. Tek hayalim Icardi´yi görmek, onunla fotoğraf çekinmek istiyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bu yıl biz şampiyon olacağız" diye konuştu.