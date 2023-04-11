Sezon başında Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü, Fransız ekibiyle 45 maça çıktı. Bu maçlarda 11 kez gol atma başarısı gösteren Mısırlı futbolcu, 5 kez de asist yaptı. 25 yaşındaki forvetin, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılacağı düşünülüyor.