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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

Galatasaray, kiralık olarak başka takımlarda forma giyen oyuncuların performansından memnun. Sarı kırmızılı ekip, bu futbolcuların satışından elde edilecek geliri yeni sezon kadro planlamasında kullanmayı planlıyor

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  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Galatasaray'da sezon başında birçok futbolcu kiralık olarak takımdan ayrılmıştı. Bu oyunculardan özellikle Mustafa Muhammed ve Olimpiu Morutan'ın performansı göz dolduruyor.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Sezon başında Nantes'a kiralanan Mısırlı golcü, Fransız ekibiyle 45 maça çıktı. Bu maçlarda 11 kez gol atma başarısı gösteren Mısırlı futbolcu, 5 kez de asist yaptı. 25 yaşındaki forvetin, sezon sonunda Galatasaray'dan bonservisiyle ayrılacağı düşünülüyor.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Mostafa Muhammed'in ise satın alma opsiyonu, 15 Haziran 2023'e kadar 5.75 milyon euro olarak biliniyor.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Sarı kırmızılı ekip, Olimpiu Morutan'ı ise sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiralamıştı. Galatasaray'da beklentiyi karşılayamayan Rumen futbolcunun, İtalya'daki performansı dikkat çekiyor. Pisa ile 31 maça çıkan Morutan, takımına 6 gol 7 asistlik katkı sağladı.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Morutan'ın güncel piyasa değeri Transfermarkt'e göre 5 milyon Euro olarak belirlendi.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Galatasaray yönetimi, bu iki futbolcunun satışıyla önemli bir gelir elde etmeyi planlıyor.
  • Galatasaray'a kiralık futbolculardan önemli gelir gelecek

    Sarı kırmızılılar, bu iki futbolcudan gelen bonservis ücretiyle Icardi ve Rashica'nın bonservisini almak için kaynak oluşturabilecek.

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