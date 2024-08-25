Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Muslera müjdesi - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Muslera müjdesi

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığını atlatan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 25.08.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'a Muslera müjdesi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, hücum çalışmasıyla sona erdi.

        Young Boys ile oynanan ilk maçta sakatlığından dolayı oyundan çıkmak zorunda kalan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da takımla beraber çalıştı.

        Sarı-kırmızılılar, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        "Geri kalmışlık artık makus talih olmaktan çıktı"
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        MSB Paylaştı! Terör örgütüne ait maket uçaklar düşürüldü
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Telegram'ın kurucusu Fransa'da gözaltına alındı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Genç Neslihan'ın şüpheli ölümü: Doktorun "Mutluluk ameliyatı" diyerek paylaştığı video ortaya çıktı
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Tansiyon yükseldi! Lübnan ve İsrail'den karşılıklı saldırılar!
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        Kira gelirlerini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        "Babam beni harcamış gibi oldu"
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        İş Bankası'nda hedef dünyada ilk 10
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Kayseri'deki selde 1 can kaybı!
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Hangisi daha ucuz: Yunanistan mı Türkiye mi yoksa Arnavutluk mu?
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Samsun-Ankara kara yolunda zincirleme kaza: 3 ölü, 2'si ağır çok sayıda yaralı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Kutsal İşgal filmi: Gazze'de kan banyosu, Fırat'tan Nil'e gasp planı
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        Uduokhai geliyor, gözler Colley'de!
        ABD'den İsrail'e destek
        ABD'den İsrail'e destek
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        Türklerin ayak izleri ortaya çıkıyor
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        2024'ün en iyileri arasında İstanbul
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Daum: Futbolla dolu bir yaşam...
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Mourinho'nun Rizespor 11'i
        Aslan'da rota sol bek!
        Aslan'da rota sol bek!
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor
        Köpek sevgisi empatiyi artırıyor