Sakatlıklar ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçen Galatasaray’da Ozan Kabak’tan gelen iyi haber yüreklere su serpti. Hafif sakatlığı nedeniyle Ümit Milli Takımımızın aday kadrosundan çıkartılan genç stoperin tedavisine Sarı-Kırmızılı kulüp bünyesinde başlandı.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde kritik maçlara çıkacak olan Cimbom’da genç oyuncudan gelen sakatlık haberi hem Galatasaray teknik heyetini hem de taraftarları endişeye sokmuştu.

Orta sahadaki eksikler nedeniyle zorunluluktan 3’lü savunma sistemine geçen teknik direktör Fatih Terim de öğrencisinin bir an önce iyileştirilmesi talimatını verdi. Uygulanacak tedavinin ardından Ozan Kabak’ın Konya maçında forma giyebileceği öğrenildi.

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