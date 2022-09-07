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Galatasaray'a son dakika! Icardi ateşi yaktı, geliyor...

Galatasaray'da son dakika haberi! Aslan'ın hedefindeki Icardi ve eşi Wanda Nara yaptıkları paylaşımlarla transfer ateşini yaktı. İşte o gelişmeler...

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  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mauro Icardi paylaşımıyla sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

     
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Arjantinli golcü ve eşi, Instagram hesabından yaptıkları paylaşımlarla transfer ateşini yaktı.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara da kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transfer için geri sayıma başlandığını resmen ilan etti.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Icardi ise geri sayım yapan saat ve aslan dövmesinin ön planda olduğu bir paylaşım yaptı.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Wanda Nara ayrıca yola çıktığı bi fotoğrafı da paylaştı.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Mauro Icardi'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Fransız ekibi, Arjantinli futbolcunun 8 milyon Euro'luk maaşının 5 milyonluk kısmını ödemeyi kabul etti.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Galatasaray'ın ise Icardi'ye yıllık 3 milyon Euro maaş ve 1 milyon Euro başarı primi vermesi bekleniyor.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Sarı-kırmızılılar, bu transferi ilk etapta 1 yıllık kiralık olarak tamamlamayı hedefliyor.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Arjantinli futbolcunun transferinde satın alma opsiyonunun olmama ihtimali de yüksek...
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

    Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullanmıştı.
  • Galatasaray Icardi transferi için KAP bildirimi geliyor... - Galatasaray son dakika transfer haberleri

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