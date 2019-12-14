Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, Ankaragücü karşısında 2-0 öndeyken 10 kişi kalan rakibi ile 2-2 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğün çalmasının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, kendi takımlarına tepki gösterdi. Taraftar bir süre takımlarını ıslıkladı.
Galatasaray taraftarları futbolcuları ıslıklarken, Ankaragücü futbolcularını ise alkışladı. Sarı-lacivertli futbolcular da sarı-kırmızılı taraftarlara alkışla karşılık verdi.
SELÇUK'A ÖNCE TEPKİ SONRA DESTEK
Galatasaray ile MKE Ankragücü karşılaşmasında Selçuk İnan’ın oyuna girmesi sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar kısa süreli tepki gösterdi. Yedek kulübesinde teknik ekibin araya girmesinin ardından taraftarlara tezahüratlarla alkış tutarak destek verdi.
Selçuk İnan 66. dakikada Mario Lemina’nın yerine oyuna dahil oldu.
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