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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'a Ziyech müjdesi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'a Ziyech müjdesi!

        Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Hakim Ziyech sevinci yaşanıyor. Sakatlığını atlatan Faslı futbolcunun son idmanda takımla birlikte çalışması yüzleri güldürdü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 19.10.2023 - 14:45
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        Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'a Hakim Ziyech'den sevindirici haber geldi.

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        Sarı-kırmızılılar Okan Buruk yönetiminde çalışmaları sürdürürken, hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi yapılan antrenmanlarda milli takımdan dönen oyuncular da yer aldı.

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        Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Hakim Ziyech ise Fas Milli Takımı'ndan geri dönerken, bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

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        Sezon başında Chelsea'den kadroya katılan 30 yaşındaki yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 2 lig maçında takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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