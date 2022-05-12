Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve dayanıklılık antrenmanı gerçekleştirildi. Antrenman 11'e 11 çift kale maçla tamamlandı. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao ve Omar Elabdellaoui, takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde saha dönüş çalışmalarına başladı. Sağ üst arka adelesinde ağrı hisseden Alpaslan Öztürk'ün tedavisine devam edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını cumartesi günü gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.