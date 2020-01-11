Galatasaray Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte kadrosunu Onyekuru, Sekidika ve Saracchi gibi futbolcular ile güçlendiren Galatasaray, TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile bugün karşılaşacak. İşte Galatasaray Adana Demirspor maçına dair ayrıntılar...

GALATASARAY ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Adana Demirspor hazırlık maçı saat 18.00'de Galatasaray TV ve Galatasaray'ın resmi YouTube hesabı üzerinden yayınlanacak.

GALATASARAY KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Antalya kamp kadrosu açıklanırken, ağır enfeksiyon geçiren Henry Onyekuru'nun kadroda olmadığı belirtildi.

Devre arası hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Galatasaray, çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda bugün TFF 1. Lig ekiplerinden Altay ile, yarın da yine 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile hazırlık maçı yapacak.

Antalya’daki kamp hazırlıkları sonrası salı günü Trabzon’a uçacak olan Galatasaray, ardından karayoluyla Rize’ye geçerek Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Çaykur Rizespor ile 15 Ocak 2020 Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Rize’de kampa girecek.

Sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından İstanbul’a dönerek Süper Lig’in 18. haftasında Denizlispor’u Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Teknik Direktör Fatih Terim kampta yer alacak futbolcuları belirlerken, devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Henry Onyekuru, ağır enfeksiyon geçirmesinden dolayı kadroya alınmadı. Öte yandan kadro dışı olan Steven Nzonzi de kamp kadrosunda bulunmuyor.

Galatasaray’ın kamp kadrosunda şu futbolcu yer alıyor:

"Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Emre Mor, Mario Lemina."