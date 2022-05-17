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Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-2 mağlup etti ve seyircisi önündeki son maçı galibiyetle tamamladı. Spor yazarları Galatasaray - Adana Demirspor maçını yorumladı

  • 01
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    UĞUR MELEKE: Bayern Münih yönetimi, 2007 yazında Ribery’yi, 2009 yazında da Robben’i kadrolarına katarken muhtemelen bu ikilinin 10 yıl boyunca hem ülke, hem de kıta futboluna doğrudan tesir edeceklerini bilmiyorlardı. Robben-Ribery ya da meşhur takma isimleriyle Robbery (soygun), Bayern formasıyla birlikte 8 şampiyonluk kazandılar. 2009-2013 arası 4 sezonda 3 kez Şampiyonlar Ligi finali oynadılar, birini müzelerine götürdüler. Ve bu iki kupa soyguncusu, Bayern Münih tarihine isimlerini altın harflerle yazdırdılar. 
  • 02
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Galatasaray da önümüzdeki yaz, elbette ülke futbolu standartları çerçevesinde, elbette Süper Lig ayarlarında kendi “Robbery”sini yakalıyor olabilir. Zira sarı kırmızılıların elindeki en değerli oyuncu Kerem’in yanına, diğer kanada, bir başka büyük potansiyel Yunus Akgün geliyor. 
  • 03
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Biri sağda biri solda, ikisi de zeki, ikisi de çabuk, ikisi de golcü iki kanat oyuncusu üzerine pekala Galatasaray yeni sezon planlarını kurabilir. Hatta gelecek 5 yılın planlarını üstüne kurabileceğiniz türden bir ikili olma potansiyeli var bu iki adamın.
  • 04
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    ERMAN TOROĞLU: Sezon sonu gelmesine rağmen yine bazı maçlarda seyirci sayısı dikkat çekiyor. Takımlar ve futbolcularda bıkkınlık var. Son bir gayretle oynuyorlar. Adana Demirspor sezon ortasındaki gibi değil. Arada bir parladılar. Çalışmayı bırakmışlar belli ki. Belhanda'da bir şeytan tüyü var. Galatasaray'da oynarken de burada da aynıydı. Çıkana kadar 10 kişi çıktığında 11 kişi oldular. Montella, eski takımı diye kıyak yaptı herhalde. 
  • 05
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Gomis tek vuruşta iyi fakat deparda ve mücadelede yok. Türkiye'de bu tip oyuncular maalesef iş yapıyor. 9 golü oldu 5'i penaltıdan. Galatasaray son toplarda doğru işler yapamadı. 3-1'den sonra Balotelli'nin frikiği dengeleri bozdu. Sarı-kırmızıları korku sardı. Kenardaki teknik adamın bu ifadeler gözlerinden okunuyordu. Bu saatten sonra şu takım böyle oynamış bu takım şöyle oynamış hepsi hikaye... Onlar son gayretle mücadele ediyor. Bizde son bir gayretle yazıyoruz. Ne onlar oynadıkları futboldan zevk alıyorlar. Ne de biz yazdığımızdan.
  • 06
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    OSMAN ŞENHER: Galatasaray taraftarı dün gece yine sahadaydı. Maçtan önce 36 bin taraftar futbolcuları tribüne çağırdılar, “Bizim aşkımız size değil formaya. Bunu böyle bilin” diyerek oyunculara mesaj verdiler. Evet, ilk golü Galatasaray kiralık gönderdiği Yunus Akgün’ün vuruşuyla yemesine rağmen maçta bölüm bölüm de olsa bütün takım istekli, arzuluydu.

     
  • 07
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Arkadaşları Gomis’i çok rahat topla buluşturdular. O da rakip markaj yapmayınca çok rahat toplara vurdu, goller attı. Kerem “ille gol atayım” diye bencillik yapmadı. Dün gece takımın çok önemli bir parçasıydı. Adana Demirspor’un sağ tarafını bayağı hırpaladı. Gol attı, attırdı ve çok akıllı işler yaptı. Berkan benim de çok eleştirdiğim bir futbolcu; ama şunu unutmamak lazım takımın en öz veri ile çalışan, faydalı olmak isteyen futbolcusu. Dün Pulgar ile beraber iyi işler yaptılar. Orta sahadaki üstünlüğü en azından rakibe kaptırmadılar.
  • 08
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    REHA KAPSAL: Lig bitiyor, Torrent goller atmasına rağmen 36 yaşındaki Gomis ve Babel tercihleriyle, sezonun en son iç saha maçına çıkıyor. Genç Morutan kadroda yok, milli takım oyuncusu Barış Alper yedek kulübesinde, bununla beraber Galatasaray Futbol Akademisi'nden daha fazla oyuncunun yer alıp oynaması gerekirken bunların hiç biri sahada yok. 
  • 09
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Torrent'in derdi de giderayak genç oyuncu kazanmak değil, transfermarkt'te kendi galibiyet istatistiğini ve puan ortalamasını artırmak. Torrent'li Galatasaray'ın görev yaptığı günden beri saha içinde pek çok sıkıntısı olduğunu, keza bununla birlikte saha dışında da sorunlar yaşadığını söylemek gerekir.
  • 10
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    En önemlisi; sarı-kırmızılılar, takım olarak top ayağında veya rakipteyken organize olamıyor. Ne bir pres ağı, ne bir pas ağı sezon bitmesine rağmen hala oluşturulamadı. Saha içindeki organizasyona bakarsak bunun gibi futbolun pek çok temel kuralının geliştirilemediğini de net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabi ki bu durumu hak etmeyen, en önemli kısım Galatasaray taraftarı.
  • 11
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    METİN TEKİN: Galatasaray için önemli olan gelecek sezon ve bazı kararlar için çok geç kalındığını düşünüyorum. Çok merak ediyorum gelecek sezonki Galatasaray'ın nasıl şekilleneceğini. Galatasaray'da başkan adayları var ancak ben bu isimleri seçebilme becerilerinin çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. 
  • 12
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Yıllardır bu işin içindeyiz kararların nasıl alındığını gördük. Torrent, profesyonel bir biçimde işini yapıyor. Kendisinin takımda kalmayacağı da belliyken taktik analiz yapılacak bir durumda değil. Ancak her şeye rağmen Torrent'in olumlu anlamda bir fark yaratmadığını düşünüyorum.
  • 13
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    ÖNDER ÖZEN: Berkan'ın kendi adına rekor kırdığı maç olabilir. Sürekli kaleyi denedi ve golü asisti olmamasına rağmen o denemelerden biri takımına penaltı kazandırdı. Adana Demirspor'da bazı oyuncular beklenenin çok altında kaldı. Gol atmasına rağmen bu isimlerin başında Yunus Akgün geliyor. Maçın başlarında bir pozisyonda adalesini tuttu ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. 
  • 14
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    İki tane gelecek vadeden oyuncu gelecek sezonun Galatasaray kadrosunda yer alıyor. Kerem ve Yunus'un Galatasaray'ın kanatlarında fark yaratacakları aşikar. Galatasaray, önümüzdeki sezon direkt ilk 11 oynayacak 3 tane oyuncu transfer etmek zorunda. Galatasaray'ın o bölgeye transfer edebileceği herhangi bir Türk oyuncu olmadığını hesaba katarsak beklerden en az birinin Türk olması gerektiğini düşünüyorum.
  • 15
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    İBRAHİM YILDIZ: Aslında bu maç bir anlamda gelecek sezonun da provası gibiydi. Gidecek ve kalacak oyuncuların sınavı gibiydi. Üstelik teknik direktörün de geleceği belirsizdi. Bunun nedeni, Sarı-Kırmızılı takımda başkanlık sorununun olması elbette. Kimin başkan olacağı bilinmiyor. Gelecek yönetimin nasıl bir yol izleyeceği soru işareti. Yeni bir teknik direktör gelecek mi? Takımda kimler kalacak?
  • 16
    Galatasaray - Adana Demirspor maçının yazar yorumları

    Tüm bu soruların ortada olduğu bir ortamda oynanan maçın bu kadar güzel geçmesi ilginçti. Sahaya çıkan oyuncular tüm bu gelişmelere kulaklarını tıkamış, işlerini yapmaya odaklanmışlardı.

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