Galatasaray'a Adana'da coşkulu karşılama
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşma için Adana'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, kente geldi.
Uçakla İstanbul'dan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na inen sarı-kırmızı kafileyi taraftarlar karşıladı. Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaray kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele gitmek üzere otobüsle havalimanından ayrıldı.
Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.