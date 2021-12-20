Galatasaray Adana’ya geldi

İstanbul Havalimanı'ndan saat 16.00’da kalkan uçakla saat 17.30’da Adana Havalimanı’na gelen Galatasaray’ı, yaklaşık 50 kişilik sarı-kırmızılı taraftar grubu karşıladı.
Taraftarlar futbolcuları görmek için adeta birbirleriyle yarışırken, Galatasaray kafilesi takım otobüsüyle yoğun güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrılarak konaklayacakları otele gitti.
Adana Demirspor-Galatasaray maçı yarın akşam saat 20.00’da Yeni Adana Stadı’nda oynanacak.
Adana Demirspor ligde 26 puanla 7. sıradayken rakibi Galatasaray 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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