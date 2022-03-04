Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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