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Galatasaray ağır yaralı

MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor maçlarında 5 puan kaybeden Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor, deplasmanında nefes alsa da evinde Çaykur Rizespor'dan darbe yedi

Galatasaray ağır yaralı - Haberler
DHA

Galatasaray sıkıntılı günleri geride bırakamadı. 8'de 8'lik galibiyet serisinin ardından Ankaragücü'ne mağlup olan, Sivasspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar geçen hafta ise deplasmanda Kayserispor'u 3-0'la geçmişti. Sarı-kırmızılı ekip, yeni bit galibiyet serisi hedefiyle çıktığı maçta Çaykur Rizespor'a 4-3 mağlup oldu.

ÇİFT SANTRFOR TARTIŞMASI

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına, Kayseri deplasmanında olduğu gibi çift santrforla çıktı. Maç öncesi de maç sonrası da Fatih Terim'in bu tercihi tartışıldı. Taylan Antalyalı'nın cezalı olması sebebiyle defansif orta saha olarak Etebo görev yaparken, bu mecburi değişiklik dışında Terim tercihlerini değiştirmedi. Mostafa'nın bu sistemde etkisiz kaldığı düşünülürken, Mısırlı golcü iki maçta da gol kaydedemedi.

STOPERLER HEDEFTE

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında sağ bek DeAndre Yedlin, stoperler Luyindama ile Marcao cezaları sebebiyle görev yapamayacak. 3 oyuncu da eleştirilerin hedefinde yer alırken, savunmanın bir başka parçası sol bek Saracchi de yenilen ilk goldeki tercihi nedeniyle tepki topladı. Sarı-kırmızılı takımda gelecek maçta savunma kurgusunun nasıl olacağı merak ediliyor. Fatih Terim, bu sezon kalan dönem için yeni planlara bu bölgeden başlayacak.

YENİ FORMÜLLER ARANIYOR

Sezonun genelinde 4-1-4-1 formasyonunda oynayan son iki haftada ise çift santrforla mücadele eden Galatasaray'da Fatih Terim, Hatay maçına kadarki uzun boşlukta yeni formüller arayacak. Orta sahadaki performanstan da çok memnun olmayan tecrübeli teknik adam doğru parçalarla doğrı yapıyı oluşturmayı hedefliyor.

GEDSON'UN SESSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Galatasaray'da devre arasında takıma flaş şekilde transfer edilen Gedson Fernandes'in sessizliği sürüyor. Portekizli futbolcu Süper Lig'de görev yaptığı 7 maçta gol ve asist üretemedi. Gedson, Türkiye Kupası'nda ise Alanyaspor ağlarını havalandırmıştı.

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