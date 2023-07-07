Galatasaray, Akwasi Yeboah'ı kadrosuna kattı

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Galatasaray Nef 2023/24 transfer çalışmaları kapsamında sezonun üçüncü yabancı transferini geçtiğimiz sezon Darüşşafaka Lassa forması ile Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde mücadele eden 1.98 m boyundaki Gana asıllı ABD'li forvet Akwasi Yeboah ile 1+1 yıllık anlaşarak gerçekleştirdi. Yeni transferimiz Akwasi Yeboah´a Galatasaray Ailesi´ne hoş geldin diyor, parçalı formamız altında başarılarla dolu bir yıl diliyoruz" ifadelerine yer verildi.