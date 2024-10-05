Galatasaray Alanyaspor'a hazır!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Giriş: 05.10.2024 - 19:53 Güncelleme: 05.10.2024 - 19:53
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.
Galatasaray, Alanyaspor'u 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da RAMS Park'ta konuk edecek.
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