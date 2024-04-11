Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.