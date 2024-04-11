Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Futbol Haberleri

        Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:16 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'da Alanya maçı mesaisi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

        Galatasaray, Corendon Alanyaspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Seçim kavgasında 7 kişi yaralandı
        Kabustan umuda!
        Kabustan umuda!
        Eminönü'nde insan seli
        Eminönü'nde insan seli
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        Umutla; Kadıköy'de görüşürüz
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        İsveç'te başörtülü kadına tazminat ödenecek
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Gaziantep'te sağanak: cadde ve sokaklar suyla doldu
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Fenerbahçe'nin cezası açıklandı
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        Amasra'da yoğunluk! İlçeye girişler kapatıldı
        4 yerde seçim yenilenecek
        4 yerde seçim yenilenecek
        Gabar'da rekor günü
        Gabar'da rekor günü
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Vietnam'da 12,5 milyar dolarlık dolandırıcılığa idam cezası
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Ünlüler arasında maaile bayram akımı
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Korhan Berzeg'den 300 gündür haber yok
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Aysu, sürücü kursu eğitmeniydi! Büyük acı!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        Araç lastiği için bozuk para testi!
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        "Geçmedi, geçmeyecek de"
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Kahkahanın Kıbrıs tarifesi
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!
        Bayramda aşırı çay-kahveye dikkat!