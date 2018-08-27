Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının cevabını araştıran taraftarlar bu soruların cevabını merak ediyor. Dikkat çeken hususlar arasında da ev sahibi Galatasaray'ın Alanyaspor'a puan kaybetmemesi. Peki, Galatasaray-Alanyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar...

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Spor Toto Süper Lig maçında Galatasaray ile Alanyaspor, bu akşam karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Galatasaray, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Alanyaspor, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Karşılaşma beIN Sports1 kanalından naklen yayınlanacak.

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI İSTATİSTİKLERİ

Maçın iddaa kodu 156. İddaa'da Galatasaray kazanır 1.15, berabere biter 4.75, Alanyaspor kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Galatasaray önceki hafta Göztepe mücadelesinde 0-1 kazandı.

Alanyaspor ise Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında 3-2 kazandı.

Galatasaray, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Galatasaray, kendi sahasında 1 gol attı, 0 gol yedi.

Alanyaspor, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Alanyaspor 0 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ