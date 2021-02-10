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Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında evinde Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

Galatasaray ile Alanyaspor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar iki kez karşılaştı. Geçtiğimiz sezon oynanan çeyrek final mücadelesinde iki takım da birer galibiyet aldı. Turu geçen ise turuncu-yeşilliler olmuştu. İki takım ligde ise 9 karşı karşıya geldi. Galatasaray 6, Alanyaspor 2 kez galip geldi. 1 müsabaka da berabere sona erdi. Bu sezon ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Alanyaspor 2-1’lik skorla kazanmıştı. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Galatasaray yarın saat 20.45'te sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Müsabaka A Spor kanalından canlıolarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Belhanda, Emre Taşdemir, Gedson, Emre Kılınç, Mohamed, Babel

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Efecan, Bareiro, Davidson

5 MAÇTIR KAZANIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray’da Alanyaspor mücadelesi öncesinde Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi’nin sakatlıkları bulunuyor.

ABDÜLKADİR BİTİGEN YÖNETECEK

Galatasaray ile Alanyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

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