Galatasaray Alanyaspor maçı için artık nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçına sahne olacak zorlu randevu 10 Şubat Çarşamba günü oynanacak. İşte büyük bir merakla beklenen Galatasaray Alanyaspor mücadelesi öncesi son bilgiler...
GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Alanyaspor maçı 10 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:45'de başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Etobo, Belhanda, Ömer Bayram, Kerem, G.Fernandes, Falcao.
Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Ceyhun, Berkan, Salih, Davidson, Efecan, Bareiro
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