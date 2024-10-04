Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı- kırmızılılar, 19 puanla lider konumda yer alıyor. Öte yandan Alanyaspor 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray- Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan sarı kırmızılılar, son karşılaşmada 3-0 önde olmasında rağmen Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Hafta içi oynanan RFS maçında da aynı şekilde önde olmasına rağmen 2-2 berabere tamamladı. Haftasonu oynanacak Alanyaspor maçında ise hedef mutlak galibiyet. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçının tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve detayları...
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray- Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak.
GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, oynamak istemesine rağmen RFS maçında riske edilmemişti.
Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Alanyaspor maçında ise forma giymesi bekleniyor.
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen, İcardi