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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray Haberleri

        Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Avrupa Ligi maçlarının bitimiyle gözler Süper Lig müsabakalarına çevrildi. Bu kapsamda 8. hafta maçında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı- kırmızılılar, 19 puanla lider konumda yer alıyor. Öte yandan Alanyaspor 9 puanla 9. sırada bulunuyor. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 10:36 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:36
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        Galatasaray- Alanyaspor maçı için geri sayım başladı. Lig'de oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan sarı kırmızılılar, son karşılaşmada 3-0 önde olmasında rağmen Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı ve ilk puan kaybını yaşadı. Hafta içi oynanan RFS maçında da aynı şekilde önde olmasına rağmen 2-2 berabere tamamladı. Haftasonu oynanacak Alanyaspor maçında ise hedef mutlak galibiyet. Peki, Galatasaray- Alanyaspor maçının tarihi ne zaman, saat kaçta? İşte, karşılaşmanın yayıncı kuruluşu ve detayları...

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        GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray- Alanyaspor maçı 6 Ekim Pazar günü 19.00'da oynanacak.

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        GALATASARAY- ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

        RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele beİN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

        4

        OSİMHEN OYNAYACAK MI?

        Geçtiğimiz günlerde sakatlık yaşayan Nijeryalı golcü Victor Osimhen, oynamak istemesine rağmen RFS maçında riske edilmemişti.

        Okan Buruk'un şans vermesi durumunda Alanyaspor maçında ise forma giymesi bekleniyor.

        5

        GALATASARAY MUHTEMEL 11

        Muslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jacobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Osimhen, İcardi

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