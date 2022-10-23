Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılılar Adana Demirspor ve Kayserispor mücadelelerindeki puan kaybını unutturmak için sahaya çıkıyor. 11' Mertens, 22' Icardi 3. dakikada Mertens'in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. KIRMIZI KART: 31' G.Saray'da Sacha Boey, Candeias'a yaptığı faulün ardından 'son adam' olduğu gerekçesiyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. SAAT: 20.00

HAKEM: Ali Palabıyık

STAT: Nef

YAYIN: beIN SPORTS 1 İLK 11'LER Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi Alanyaspor: Runarsson, Furkan, Fatih Aksoy, Rassoul, Yusuf Özdemir, Fer, Efkan Bekiroğlu, Lusamba, Efecan Karaca, Candeias, Hassan MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın 17 puanı bulunuyor.

Corendon Alanyaspor ise oynadığı 10 maçta üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puan toplarken, 4 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. KEREM VE BOEY SINIRDA Galatasaray'da Corendon Alanyaspor maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey, kart görmeleri durumunda 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

13. RANDEVU Galatasaray ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 7, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. İki müsabaka ise berabere sonuçlandı. Geride kalan 12 maçta sarı-kırmızılı takımın 25 golüne, Alanya ekibi 14 golle karşılık verdi. İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR Galatasaray, Nef Stadı'nda Alanyaspor'u konuk ettiği 6 maçın 4'ünü kazanırken, 2 karşılaşma ise turuncu-yeşilli takımın üstünlüğüyle sona erdi. İstanbul'daki karşılaşmalarda Galatasaray 15 kez fileleri havalandırırken, Akdeniz temsilcisi 4 gol atabildi.

EN FARKLI GALİBİYETLER Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti. Aytemiz Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyeti 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla oldu.