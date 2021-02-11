Fatih Terim, 2. yarıya 3 değişiklikle baskıyı artırmak amacıyla başladı ama buna ancak 3-0’dan ve 10 dakika sonra ulaşabildi. Skor avantajı ve yorgunluk sebebiyle Alanya kendi sahasında iyi daralan ama hücum yönünü ilk yarıdaki kadar risk almayan bir takıma dönünce iş değişti. Bu durumlarda Galatasaray vitesi yükseltiyor. Öyle de oldu. Kale önüne inmekte de marke oyuncu bulmakta zorlansalar da 2 direkten dönen top vardı.