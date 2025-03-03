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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Alanyaspor mesaisine başladı! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Alanyaspor mesaisine başladı!

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 14:19 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:19
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        G.Saray'da Alanyaspor mesaisi!
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre ligin 26. haftasında dün Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ara vermeden Alanyaspor mücadelesinin ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Dar ve geniş alanda topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Yarın izin yapacak Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarına 5 Mart Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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