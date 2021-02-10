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Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında bu akşam Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve son gelişmeler

Galatasaray - Alanyaspor muhtemel 11'ler

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği karşılaşma, A Spor'dan yayımlanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, yarı finale yükselecek.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil oldu. Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 7-6 alarak çeyrek finalist oldu.

Aytemiz Alanyaspor ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla kupa dışına itti ve çeyrek finale adını yazdırdı.

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte 2 futbolcu sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 15 gündür takımla çalışmalara katılamayan Sofiane Feghouli ile 3 gün önce Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Marcelo Saracchi, çeyrek final karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

BU SEZONKİ 2. MAÇ

Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor, bu sezon 2. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in ilk yarısında yine Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçı Alanyaspor 2-1 kazanmıştı. İki takım çeyrek final müsabakasını geçirdikten 10 gün sonra bu kez Alanya'da Süper Lig maçında karşılaşacak.

MUHTEMEL 11

GALATASARAY

Okan
Yedlin
Luyindama
Marcao
Emre Taşdemir
Taylan
Etebo
Emre Akbaba
Oğulcan
Emre Kılınç
Mohamed

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