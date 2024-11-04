Galatasaray, Alman ekibini ağırlıyor
Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında yarın Almanya'nın VC Wiesbaden takımını ağırlayacak.
Giriş: 04.11.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.11.2024 - 14:35
CEV Challenge Kupası 16'lı final turu ilk maçında Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, yarın Almanya'nın VC Wiesbaden takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Kasım'da Almanya'da oynanacak.
Tur atlayan takım, 8'li final turuna yükselecek.
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