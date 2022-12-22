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Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı CANLI YAYIN

Galatasaray - Keçiörengücü maçının canlı anlatımı HTSPOR'DA... Dünya Kupası nedeniyle verilen ara sonrası futbolda heyecan Ziraat Türkiye Kupası'yla devam ediyor. Kupayı en fazla müzesine götüren takım unvanına sahip Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Keçiörengücü'nü konuk ediyor. Galatasaray Keçiörengücü maçına dair tüm detaylar haberimizde...

Galatasaray-Ankara Keçiörengücü maçı CANLI YAYIN
HABERTURK.COM

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda evinde Spor Toto 1. Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Nef Stadyumu
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.00
YAYIN: A Spor

Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic

A. Keçiörengücü: Boran, Erhan, Haşim, Batuhan, Muharrem, Mikail, Bekir, Abdullah, Camara, Olawoyin, Ali

Tek maç eleme usulüne göre oynanan mücadelede 90 dakika sonucunda eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek, orada da eşitlik devam ederse kazananı seri penaltı atışları belirleyecek.

Galatasaray ile Ankara Keçiörengücü son olarak 2018-2019 sezonunda Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda karşı karşıya geldi. Ankara'daki ilk maçı sarı-kırmızılılar 2-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki mücadele de 1-1 sona ermişti.

4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ

Dünya Kupası arasına girmeden önce Galatasaray'ın, 3'ü Spor Toto Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir'i, Türkiye Kupası'nda da Ofspor'u mağlup etti.

5 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, Dünya Kupası arasında 3'ü Antalya'da, 2'si İstanbul'da olmak üzere 5 hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Toulouse'u 2-1 mağlup ederken, Rayo Vallecano'ya 1-0, Villarreal'e 4-3 ve Lazio'ya 2-1 yenildi. Adana Demirspor ile de 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Galatasaray, bu sezon Türkiye Kupası'na 3. Eleme Turu'ndan katıldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Kastamonuspor'u 7-0'lık skorla geçerken, 4. turda da Ofspor'u 2-1'lik skorla eledi ve 5. tura yükseldi. Ankara Keçiörengücü de kupa serüvenine 3. turdan başladı. Ankara ekibi, 3. turda Diyarbekirspor'u 4-1, 4. turda da Bulvarspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek 5. tura çıktı.

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